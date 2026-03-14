パーキンソン病は、世界でもっとも急速に増加している神経変性疾患だ。1990年から2016年で患者数は約2.4倍増で全世界で600万人以上に上る。日本での有病率は、10万人あたり100人から180人程度だが、高齢になるほど有病率が上昇し、85から89歳でピークとなる。男性と女性では、男性が女性の約1.5倍程度多い。神経変性疾患の中では、アルツハイマー病に次いで多い。パーキンソン病になると、脳の中のドパミン神経が障害され、体をス