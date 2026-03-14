タレント蛍原徹（58）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。当時の吉本興業の人間関係について明かした。パーソナリティーを務めるサンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（51）から芸歴を聞かれた。蛍原はNSC（吉本総合芸能学院）大阪校の7期生として入学。のちに2学年下のNSC同期、宮迫博之と雨上がり決死隊を結成。東京芸人のさまぁ〜ず（当初はバカル