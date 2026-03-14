米歌手のマドンナ（67）が、ドルチェ＆ガッバーナの新広告キャンペーンで、1984年の大ヒット曲「ライク・ア・ヴァージン」のMVを彷彿とさせるブライダルルックを披露した。【写真】67歳マドンナ、42年ぶり「ライク・ア・ヴァージン」ルックを披露このたびドルチェ＆ガッバーナがモノクロのキャンペーン映像を公開。レースをあしらったサテン地の白いコルセットと編み上げデザインのショートパンツ、白いロングベールとレースの