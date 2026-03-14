◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の若林楽人外野手（２７）が１号満塁弾を放った。６回から代打で出場。第１打席で左前打を放つと、７回１死満塁で迎えた第２打席で右腕・今井に対すると、カウント３―０から真ん中の直球を強振。打った瞬間確信の一発は、逆風を切り裂き左翼芝生席で弾んだ。若林はキャンプ中に上半身のコンディション不良のため一時的に離脱。大事を取