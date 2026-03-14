◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節柏―町田（１４日・三協Ｆ柏）日本代表の森保一監督は１４日、柏―町田戦の視察後に取材に応じ、同時刻に行われていた水戸―ＦＣ東京戦で負傷交代したＤＦ長友佑都（３９）について言及した。視察中だったため、まだ長友のけがの状況は把握していないことを明かした上で、「すごくいい調子、いいコンディションで今シーズンはプレーしていた。状況は分からないが、ケガが軽いことを願っ