３月１４日の阪神１１Ｒ・コーラルＳ（４歳上オープン・リステッド、ダート１４００メートル＝１３頭立て）は単勝２番人気のジャスティンアース（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）が直線で抜け出し、オープン初勝利を挙げた。勝ち時計は１分２２秒４（良）。着差以上の完勝だった。道中は中団のやや前めを追走。４コーナーをうなりを上げるかのように外から回った。楽な手応えのまま直線残り２００メートル手前で先に抜