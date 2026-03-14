◆国内女子プロゴルフツアー台湾ホンハイレディース第３日（１４日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会の第３ラウンドが行われ、７位から出た菅楓華（ニトリ）が６バーディー、２ボギーで、この日のベストスコア６８をマークし、通算２アンダーで単独トップに浮上。昨年９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー２勝目に王手をかけた