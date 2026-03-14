【モデルプレス＝2026/03/14】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が3月13日、自身のInstagramを更新。モデルで音楽家のMattによるメイクを施した姿を披露し、注目を集めている。【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット◆菊池風磨、見事な“Matt化”ショット公開菊池は口紅の絵文字を添えて、Mattとの2ショットを公開。「＃Mattくんにやってもらった」「＃うれしい」「＃ありがとう」とハッシュタグを並べ、Mattによって、銀髪