◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第６節（ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）藤枝２―１大宮Ｊ２藤枝はアウェーで大宮を２―１で下し、３連勝となった。前半３５分、ＣＫをＭＦ松木駿之介が頭で押し込んでＪ２初ゴール。後半にも松木が決勝点となる追加点を決めた。槙野智章監督（３８）は「準備してきたとおりの戦いができた」と納得の表情だった。