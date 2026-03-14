WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われる決勝トーナメント準々決勝でベネズエラと対戦する。相手の主将は勝利に自信をのぞかせた。米専門局「MLBネットワーク」公式Xは14日、ベネズエラの主将サルバドール・ペレス捕手（ロイヤルズ）のインタビュー動画を公開。「日本がどれほどの実力を持っているかは、誰もが知っている。私たちは彼らと