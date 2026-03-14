水瀬いのりが、2026年9月12日、13日に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストにてワンマンライブを開催することを発表した。本情報は、3月14日に開催されたファンクラブイベント＜いのりまち町民集会2026＞にて発表された。水瀬いのりにとって野外での単独ライブは今回が初となる。◆◆◆◾️水瀬いのりコメント初めての単独野外ライブが決まりました！ありがとうございます。叶えてくれたチ