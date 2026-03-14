英出身女優ジェーン・ラポテアさんが死去した。81歳だった。Netflixのドラマ「ザ・クラウン」でフィリップ殿下の母プリンセス・アリス・オブ・バッテンバーグ役を演じていたことなどで知られるラポテアさんが3月5日に他界していたことを12日、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが発表した。 【写真】生前最後の姿、チャールズ国王から勲章を授与されたジェーン・ラポテアさん（下） 60年