メキシコGKギジェルモ・オチョアが招集可能性メキシコ代表の伝説的な守護神であるGKギジェルモ・オチョアが、今夏に開催されるワールドカップ（W杯）で史上最多となる6度目の大会出場を果たす可能性が浮上している。英紙「デイリー・メール」が報じている。現在40歳の守護神は、正守護神であるアンヘル・マラゴンがアキレス腱を断裂する重傷を負ったことで、再び代表チームに招集されるチャンスを手にしている。オチョアはこれ