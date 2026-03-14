中国中央テレビ（ＣＣＴＶ）のミニドキュメンタリー番組「青春手芸人」の撮影に参加した喬雪さん。（２０２２年１１月撮影、銀川＝新華社配信）【新華社銀川3月14日】中国寧夏回族自治区出身で「80後（1980年代生まれ）」世代の喬雪（きょう・せつ）さんは、革に模様を彫り込むレザーカービングの職人で、今年の春節（旧正月）期間にイタリア中部の都市フィレンツェへ渡り、研さんを積む道を選んだ。デザインを専門に学び、独学