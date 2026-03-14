BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に登場。出演後、囲み取材に参加し、イベントの舞台裏を明かした。【集合ショット】素敵！圧巻のパフォーマンスを披露したSTARGLOW『TGC』初出演となるSTARGLOWのステージは、オーディション『THE LAST ST