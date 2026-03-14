Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演し、話題を集めた“きぃーちゃん”ことモデルのきぃぃりぷが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。【全身】オーラすごすぎ！クールなコーデで魅了したきぃーちゃんきぃぃりぷは「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に、先月7日より放送開始された、自分の恋に前向きにな