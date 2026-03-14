俳優の加藤清史郎（24）が14日、自身のインスタグラムを更新。上裸ショットで筋肉美を披露した。【写真】「めっちゃムキムキ」上裸姿で鍛え上げられた肉体美を披露した加藤清史郎加藤は自身が出演する連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』でのオフショットをアップ。上裸姿を披露し、鍛え上げられた肉体をのぞかせている。「服も武器も防具も何もかもビッショビショになってしまったのでそれを乾かすためにこんな姿だったシーンが