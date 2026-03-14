元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が14日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。松本洋平文科相が、一部週刊誌で、過去の既婚女性との不倫について報じられ、事実を認めて謝罪したことについて私見を述べた。鈴木氏は「家族間で話がついているっていうところが結構大事で、そこがついているんだから。逆に、これでまた代える、代えないって（もめると