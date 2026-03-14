阪神は正左翼手を狙う中川が2点本塁打、逆方向への適時打など計3安打と振れている。尻上がりに調子を上げた高橋は5回無失点と開幕ローテーション入りへまた一つ段階を踏んだ。広島先発の高は2本塁打を浴びるなど精度不足。