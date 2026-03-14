「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）広島が昨季のセ王者・阪神に完敗した。先発の高はローテ争いの中でアピール不足の投球内容となった。初回先頭の近本に１４２キロを右翼席に運ばれる先頭打者弾を被弾。三回には３番・中川に甘く入った変化球を左翼席にたたき込まれる２号２ランを浴び、リードを広げられた。四、五回はともに三者凡退。５回４安打３失点で降板した。２点ビハインドの七回に登板