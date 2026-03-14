小泉防衛相は14日、自身の地元でもある神奈川県横須賀市の防衛大学校の卒業式に出席し、卒業生に対して訓示した。小泉氏は冒頭、「私は、ここ横須賀に生まれ育ち、毎年、防大の卒業式に出席してきた。本日、こうして、防衛大臣として出席していることを感慨深く思うとともに大変うれしく思う」と述べた。その上で、「国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、既存の秩序は深刻な挑戦を受けて、新たな危機の時代に突入している。今後の