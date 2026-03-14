元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が14日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。対イラン攻撃をめぐる、米トランプ大統領の発言が二転三転していることについて私見を述べた。鈴木氏は「何がすごいと思っているかっていうと、（米国内でトランプ氏への）賛成が4割ぐらいいるんですよね。賛成が4割って…。日本で話すと、正直100％ぐらいがおかしいと