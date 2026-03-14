明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節の11試合が14日に行われた。WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎が大分トリニータとの天王山を制して、破竹の90分6連勝を達成。一方、サガン鳥栖に敗れたギラヴァンツ北九州は90分6連敗となった。EAST-Aの首位ベガルタ仙台は、3連勝中だったSC相模原を3−1で下した。同グループの湘南ベルマーレとモンテディオ山形の直接対決は、試合終了間際にこじ開けた湘南が2−1で勝利