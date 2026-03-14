明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節の5試合が、14日の14時から行われた。ともに連勝を目指す名古屋グランパスとヴィッセル神戸のWEST上位直接対決は、神戸が小松蓮の得点で12分に先制。58分には井手口陽介のゴールで神戸がリードを広げると、88分に永戸勝也が勝利を決定づける3点目を奪う。3−0で勝利した神戸は2連勝、名古屋は3試合ぶり90分黒星となった。京都サンガF.C.とセレッソ大阪の一戦は、後半開始早