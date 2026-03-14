チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、契約を延長したキャプテンのイングランド代表DFリース・ジェームズを絶賛した。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在26歳のR・ジェームズは6歳からチェルシーに所属する下部組織出身選手で、2019年9月にトップチームデビューを果たし、2023−24シーズンからはキャプテンを務めている。度重なるケガに悩まされる期間もあったものの、2025年になってからは慎重に起用さ