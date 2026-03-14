藤枝MYFCは３月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第６節でRB大宮アルディージャと敵地で対戦。松木駿之介が２ゴールを挙げ、２−１で勝利した。今季からチームを率いる槙野智章監督のもと、これで３連勝。試合後、指揮官は「自分たちがやりたいことと、先制点が取れたこと。それで、１−０になったときにもう一点取りに行く姿勢も出せました」と手応えを口にした。一方で、「最後、押し込まれたところはまだ