ベネズエラのメディアが警戒感を強める岡本和真(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦する。12日に開催地のローンデポ・パークで全体練習を行った中、ベネズエラの大手スポーツ紙『Meridiano』は、不振に喘ぐ打者にスポットライトを当てた。今季からブルージェイズに加入した岡本和真だ。【写真】大谷翔平が投稿した決起集会の超