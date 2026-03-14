自チームのマシンへの不満を露わにしたフェルスタッペン(C)Getty Images現地時間3月13日、F1の今季第2戦となる中国GPが上海インターナショナル・サーキットで開幕。レッドブルの“絶対的エース”であるマックス・フェルスタッペン（オランダ）は、プリント予選（SQ）で8番手に沈んだ。【動画】失格級の危険行為!? 波紋を呼ぶフェルスタッペンのラッセル衝突シーンマシンが抱える明らかな不備を解消できずにいる。開幕戦となる