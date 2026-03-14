『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、せいらが登場した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』圧巻のオーラでクールなランウェイ©マイナビ TGC 2026 S/S雑誌「ViVi」（講談社）の専属モデルやブランドモデルを務め、自身のYouTubeチャンネル「せいら」では美容や