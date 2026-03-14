◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第11節神戸61―10相模原（2026年3月14日兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）神戸が61―10で相模原に大勝し、10連勝で今季初の首位に立った。前半3分にニュージーランド代表CTBアントン・レイナートブラウンが先制トライ。左右に素早くボールを動かして圧倒し、その後もトライを量産して前半を47―0で折り返した。後半は先にトライを許しながらも、29分に元ニュージーランド