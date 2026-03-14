スピーチを求められた、「読者が選ぶビジネス書グランプリ」授賞式の壇上で、著者である堀田秀吾は真っ先に感謝の言葉を口にした。【写真】「アイドル並みのルックス!」高校1年生の頃の堀田さん「僕ひとりの力ではなく、支えてくださった皆さんのおかげです」本業は法言語学者の作家・堀田秀吾ビジネスパーソンが「読むべき本」を選出する同グランプリは、今年で11回目を迎える。133冊のビジネス本がエントリーされる中、堀田