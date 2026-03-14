前日計量を終えポーズをとるWBAミニマム級王者の松本流星（左）と挑戦者の高田勇仁＝14日、横浜市ボクシングのトリプル世界戦の前日計量が14日、横浜市内で行われ、出場全6選手が1回でクリアした。WBAミニマム級で王者の松本流星と挑戦者の高田勇仁はともにリミットより100グラム軽い47.5キロだった。松本は昨年9月以来の再戦へ「淡々と仕事をやるだけ。自信をもって迎え撃つ」と余裕を漂わせた。高田は「ベルトが取れる。楽し