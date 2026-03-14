お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（51）とともに生出演。不発に終わったテレビ朝日系「アメトーーク!」企画を明かした。今放送のゲストは「アメトーーク!」のMCを務める蛍原徹（58）。伊達は「いろいろ何々芸人って、20年数年やってるじゃないですか。盛り上がらない回もあるわけでしょ。何なら僕が何