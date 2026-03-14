日本にはさまざまな「水中遺跡」が存在している。神奈川県小田原市沖の海底には熱海線（現・JR東海道線）根府川駅のプラットフォームなどが沈んでおり、近年注目を集めている。駅はなぜ海底に沈んだのか。帝京大学文化財研究所の佐々木ランディ准教授が書いた『水中遺跡はそこにある』（ちくまプリマー新書）から一部を紹介する――。（第2回）写真＝Wikimedia Commons根府川駅の4番ホームから東京方面を撮影した写真。2008年年1月