3月14日、阪神競馬場で行われた11R・コーラルステークス（L・4歳上オープン・ダ1400m）は、吉村誠之助騎乗の2番人気、ジャスティンアース（牡5・栗東・杉山晴紀）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のビダーヤ（牡5・栗東・矢作芳人）、3着にキタノズエッジ（牡5・栗東・畑端省吾）が入った。勝ちタイムは1:22.4（良）。【阪神スプリングJ】ジャックドール半弟が障害重賞初制覇…断然人気エコロデュエルは2着激戦のゴール前吉村