ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子と団体で金メダルの米国代表アリサ・リュウ（２０）が、自身が育った家庭について熱弁した。リュウはミラノ・コルティナ五輪での金メダルによって一躍大ブレーク。世界中のメディアが連日取り上げ、米国帰国後もさまざまなイベントやメディアに出演するなど多忙を極め、時代の寵児となっている。父は天安門事件に関わって中国から亡命した移民のアーサー氏で、匿名の卵子提供者