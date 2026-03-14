人生後半をより良く生きるための夫婦のかたちは何か。精神科医の和田秀樹さんは「熟年離婚は『自分の人生をよりよく生きるための選択肢』である。とはいえ、すぐに離婚という形態を選ぶのではなく、いったん距離のとり方を工夫してみるといい。そのために私が提案しているのは『つかず離れず婚』である」という――。※本稿は、和田秀樹『60歳で離れる人、60歳からつきあう人』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iSt