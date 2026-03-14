カーリング女子の中部電力でサードを担う中嶋星奈が、日本選手権（６月、神奈川・横浜）での頂点取りに意欲を見せた。軽井沢国際選手権２日日（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選では、ＧＲＡＮＤＩＲに６―４で勝利。４―４で迎えた最終第８エンド（Ｅ）に２点を奪い、通算成績を２勝０敗とした。中嶋は「最後まで接戦だったけど、粘り強くはできたので良かった」と振り返った上で「いつもは結構接戦で、最後勝ち切れ