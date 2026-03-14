回転寿司が国民食として発展してきた背景には何があるか。さかなプロダクション代表のながさき一生さんは「魚をあまり食べない年齢の子どもにとって、寿司屋の選択肢はどうしても納豆巻きや玉子に固定されがちだが、味の変化が少なければ、子どもはすぐに飽きてしまう。しかし、そこに期間限定の景品や新しいゲーム、コラボ企画が加わると状況は一変する」という――。※本稿は、ながさき一生『寿司ビジネス』（クロスメディア・パ