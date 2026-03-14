お笑い芸人の蛍原徹が１４日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」にゲスト出演した。宮迫博之と「雨上がり決死隊」を組んでいた蛍原は、若手のころは大阪で活動していた。当時は今のように東西の芸人は仲良くすることなく、たまに会うとバチバチした関係だったという。蛍原は「吉本だけで言ったら、東京で極楽とんぼがちょうど同世代ぐらいで。オレらが大阪から東京に来だした時に一