3月14日、阪神競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝1800m）は、坂井瑠星騎乗の5番人気、エンネ（牝3・栗東・吉岡辰弥）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にロードスタニング（牡3・栗東・杉山晴紀）、3着にハムタン（牡3・栗東・武幸四郎）が入った。勝ちタイムは1:45.8（良）。2番人気で松山弘平騎乗、ラパンドール（牡3・栗東・藤原英昭）は、5着敗退。【中京3R】良血アビラーシャが初勝利キズナ産駒坂井瑠星騎乗の5番人気、エン