企業や官庁などの大組織でたびたび発覚する性加害事件。大阪地検元検事正に性加害された女性検事が2026年3月2日に会見を行った。会見に出席したジャーナリストの柴田優呼さんは「告発して2年、第三者委員会さえ作らない検察を相手に被害女性がギリギリまで追い詰められていることがうかがえた」という――。筆者撮影2026年3月2日、代理人を務める田中嘉寿子弁護士（左から2人目）らと共に会見を行った、ひかり氏（左から1人目）、