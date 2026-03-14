【モデルプレス＝2026/03/14】タレントのなえなのが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】25歳タレント、色白美脚際立つミニ丈コーデ◆なえなの、小物使い光るミニ丈で色白の脚をのぞかせたなえなの。腰に巻いたチェックシャツや、細ベルト、キャスケットなど小物使いの光るスタイリングを披露した。また、水色の太めアイラインを