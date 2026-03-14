【モデルプレス＝2026/03/14】YouTuber・さくらが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】美人YouTuberの美脚◆さくら、小物使いが話題チェック柄のシャツにショートデニムパンツ、大きなフード付きパーカーでカジュアルな着こなしを見せたさくら。デザインのあるヘアクリップで髪の毛をルーズにまとめており、ネット上では「ヘアア