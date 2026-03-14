バレンタインのお返しが楽しみなホワイトデー。「あげてよかった」と思ってもらえるような反応を示してあげれば、気になるカレとの距離もいっそう縮まりそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性234名に聞いたアンケートを参考に「『このお返しで正解だった…』と男子をホッとさせるホワイトデーのリアクション９パターン」をご紹介します。【１】「これ、あげたチョコよりずっと高いんじゃない？」と気づいてくれる「いつ