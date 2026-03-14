巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が１５日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で先発する。登板前日は本拠地でダッシュ、キャッチボール、ブルペンでのフォーム確認で最終調整。「とにかく結果を出さないといけないので。それに限るかなと思います」と強い決意でマウンドに上がる。前回７日のオリックス戦（京セラドーム）は２番手で３回５安打４失点。６２球を投じてから中７日、修正をテーマに練習に取り組んできた