◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第６節札幌０―１磐田（１４日、ヤマハスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田は０―１でＪ２札幌に黒星。両者無得点の後半アディショナルタイム２分に失点した。前節はＪ２藤枝との県勢対決をＰＫ戦で落としており、これで２連敗となった。成績は２勝４敗。白星はいずれもＰＫ戦によるもので、９０分間での勝利（勝ち点３）は、またもお預けとなった。