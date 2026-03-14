昨年の平安Ｓなど重賞２勝を挙げるアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）が出走を予定していたドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）への出走を辞退した。これで今年のドバイ・ワールドＣに出走する日本馬はサウジからの転戦で、ドバイでの調整を続けるフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）１頭のみになった。