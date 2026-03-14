せいら、池田エライザ 池田エライザ、土方エミリ、ゆうちゃみ、茅島みずき、REIKA、月野有菜、千原あよな、椿、藤本リリー、安斉星来、青島心、ブリッジマン遊七、せいらが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催中の『マイナビ TGC 2026 S／S』に親子揃って出演。ランウェイを歩いた。トップバッターを飾ったのはせいら。そしてトリを池田エライザが飾った。