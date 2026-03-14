新幹線で551の豚まんを食べたところ隣の席の人に注意されたと実業家がXに投稿。その後、次々に参戦する者が現れるなど、SNS上でたちまち議論になっている。コラムニストの石原壮一郎さんは「不毛な論争」と一蹴。こうした論争に参戦することで得られるものと失うものについて解説する。【写真】新幹線の中で、食事をする人や肉まんを食べる女性のイメージ写真＊＊＊新幹線で豚まんを食べるのは是か非か、妻を「嫁」と